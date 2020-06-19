أول ظهور للفنان مصطفى درويش بعد إصابته بـ"كورونا" (صورة)





يحرص الفنان مصطفى درويش على التواصل الدائم مع جمهوره ومتابعيه، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور من يومياته الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات 'إنستجرام'.ونشر درويش صورة جديدة له وعلق قائلا:" من كواليس الكورونا ، يارب".. فيما علق الكثير من متابعيه متمنين له بالشفاء العاجل.يشار إلى أن مصطفى درويش طالب جمهوره مؤخرا بالدعاء له منذ معرفته إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".يذكر أن الفنان مصطفى درويش شارك في السباق الرمضاني الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "100 وش" بجانب عدد من النجوم منهم نيللي كريم وآسر ياسين.