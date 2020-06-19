شاهد.. أحد العائدين من ليبيا: "السيسي أب حنون لنا جميعًا"
الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:45 ص
أمنية فوزي
كشف شعبان فتحي حامد، أحد المصريين العائدين من ليبيا بعد تحريرهم، تفاصيل احتجازهم في ليبيا، موضحًا أنه في البداية لم يكن لديهم أي أمل في العودة لمصر، معلقًا: "لولا تدخل رئيسنا الأب الحنون الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذنا".
وأضاف "حامد"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي علاء أبو بكر، ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الخميس، أنه في بعض الأحيان أثناء الاحتجاز من قبل مرتزقة تركيا وقوات الوفاق الإرهابية كنا بنتشاهد على أرواحنا لما رأيناه من تطرف من هذه المليشيات والتى كانت مستعدة لقتل أى عدد من الأشخاص بدون أى رحمة فى قلوبهم.
وتابع: "كنا نثق فى إذاعة الفيديوهات التى تم تصويرها لنا وأن الرئيس عبد الفتناح السيسي لن يتركنا فى أيدي هؤلاء المرتزقة الإرهابيين، قائلًا: "كنا خايفين ما نرجعش لأولادنا تاني، ولكن السرعة اللي حصلت من الرئيس السيسي والحكومة المصرية كانت مفاجأة"، مستكملًا: "لم نتوقع أبدًا العودة بهذه السرعة ونوجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لم نتخيل إطلاقًا رؤية مصر وأسرنا مرة أخرى".
تفاصيل عودة المحتجزين في ليبيا
ونجحت جهود أجهزة الدولة المصرية في عودة 23 مصريا تم احتجازهم فى ليبيا، وذلك بعدما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بانهاء أزمة المصريين في ليبيا، وأسفرت الاتصالات المصرية الليبية عن عودتهم وتأمين وصولهم إلى البلاد.
هذا وكشف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلال تصريحات إعلامية سابقة، تفاصيل عودة المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتشكيل خلية لإدارة هذه الأزمة، واستعادة المصريين المحتجزين.
وأشار إلى أن الـ 23 شاب مصري حالتهم الصحية جيدة جدا، وحالتهم المعنوية ارتفعت فور وصولهم أرض مصر، معقبا: "بعد نشر الفيديو بـ 48 ساعة ولادنا كانوا في إيدينا".
وأضاف محافظ مطروح، أنه نصح الشباب المصري أن بلادهم أولى بهم، خاصة وأن مصر تنفذ مشروعات قومية عديدة تستوعب عمالة بالآلاف، مؤكدا أن مصر لا تترك أبنائها، موجها رسالة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أي مصري، قائلا: "كرامة المصري خط أحمر، ولن نسمح بأي اعتداء على أي مصري".
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد كلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.
في وقت سابق، علّقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، على مقطع الفيديو الذي وثق تعذيب عاملين مصريين على يد ميليشيات في ليبيا، بالقول إن الواقعة "مش هتعدي على خير"، أي أنها لن تمضي دون محاسبة، مشددة على أن مصر "لا تسكت إزاء أي اعتداء على المواطنين بالخارج".
وكان قد انتشر مقطع فيديو التقط حديثا، يظهر اعتقال العشرات من العمال المصريين وإهانتهم في ترهونة، على يد الميليشيات الموالية لحكومة طرابلس بعد دخولها إلى المدينة الليبية.
وخلال اجتماع للجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري، تقدم النائب مهدي العمدة بطلب إحاطة بشأن مصير العمال المصريين في ليبيا، بعد تداول الفيديو.
وردت وزيرة الهجرة بالقول: "أكيد الفيديو مش هيعدي على خير، والدولة المصرية لا تسمح بالاعتداء على المصريين في الخارج"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.
وتابعت: "إن الدولة المصرية لا تصمت إزاء أي اعتداء على المصريين في الخارج، وإنما تتخذ موقفا عمليا وترد وتحمي المصريين.. لا أتحدث بمنطق الشعارات، لأن الدولة تترجم كلامها لأفعال".
وأضافت أن الدولة من اللحظة الأولي وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت على إنهاء الأزمة وإعادة المصريين من ليبيا، وحدث ذلك بالفعل بعد التنسيق مع ليبيا والقبض على المتورطين في واقعة المصريين المحتجزين، مستطردة: " مصر خدت بتار ولادها وعاقبت باللى فكر يمس شعره منهم.. مصر كبيرة".
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