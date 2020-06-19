شاهد.. أحد العائدين من ليبيا: "السيسي أب حنون لنا جميعًا"

كشف شعبان فتحي حامد، أحد المصريين العائدين من ليبيا بعد تحريرهم، تفاصيل احتجازهم في ليبيا، موضحًا أنه في البداية لم يكن لديهم أي أمل في العودة لمصر، معلقًا: "لولا تدخل رئيسنا الأب الحنون الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذنا".





وأضاف "حامد"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي علاء أبو بكر، ببرنامج "مصر في القلب"، المذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الخميس، أنه في بعض الأحيان أثناء الاحتجاز من قبل مرتزقة تركيا وقوات الوفاق الإرهابية كنا بنتشاهد على أرواحنا لما رأيناه من تطرف من هذه المليشيات والتى كانت مستعدة لقتل أى عدد من الأشخاص بدون أى رحمة فى قلوبهم.





وتابع: "كنا نثق فى إذاعة الفيديوهات التى تم تصويرها لنا وأن الرئيس عبد الفتناح السيسي لن يتركنا فى أيدي هؤلاء المرتزقة الإرهابيين، قائلًا: "كنا خايفين ما نرجعش لأولادنا تاني، ولكن السرعة اللي حصلت من الرئيس السيسي والحكومة المصرية كانت مفاجأة"، مستكملًا: "لم نتوقع أبدًا العودة بهذه السرعة ونوجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لم نتخيل إطلاقًا رؤية مصر وأسرنا مرة أخرى".





تفاصيل عودة المحتجزين في ليبيا

ونجحت جهود أجهزة الدولة المصرية في عودة 23 مصريا تم احتجازهم فى ليبيا، وذلك بعدما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بانهاء أزمة المصريين في ليبيا، وأسفرت الاتصالات المصرية الليبية عن عودتهم وتأمين وصولهم إلى البلاد.