أستاذ قانون دستوري يشكر السيسي: حافظ على كرامة المصريين

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:08 ص
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الفجر
قال عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن الشعب المصري يوجه الشكر للقيادة السياسة، والرئيس عبدالفتاح السيسي، لحفاظه على ابنائنا وكرامة المصريين.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، القيادة المصرية المتمثلة في صقورها المخابرات المصرية والمخابرات العامة المصرية، نجحت بعلاقتها القوية في عودة 23 مصريا بعد احتجازهم من قبل الميليشيات الليبية سالمين في أقل مدة ممكنة. 

وأكد: لدينا أحد أكبر الصقور في المخابرات العامة اللواء عباس كامل الذي يعمل في صمت تام إلى أن استطاع بالفعل بالتنسيق مع أجهزة حكومة الوفاق الليبية عودة المصريين المحتجزين.

واستكمل: شكر الجيش الوطني الليبي الذي ساعد في تحرير المصريين المحتجزين والذي حافظ على حياتهم بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأشار إلى أن القيادة السياسية المتملثة في القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي تثبت لنا كل يوم أنها تحافظ على أرواح المصريين في أي مكان، حيث كان الجميع يتحدث عن سجن الـ 23 مصريا وتلفيق التهم لهم لكن الصقور المصرية نحجت في مهمتها كالعادة.



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