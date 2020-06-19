خبيرة تربوية: تخصيص فصول في لجان الثانوية العامة للحالات المشتبه في إصابتها بكورونا

أكدت الدكتورة عبير عبد القادرمدرس العلوم السلوكية والمتخصصة في تطوير العملية التعليمية، أن هناك مفتشين على مراقبي امتحانات الثانوية العامة لمتابعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد داخل اللجان لبث الطمأنينة لدى الطلاب.





وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليو م"، تم تخصيص فصلين في كل لجنة للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.