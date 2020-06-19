خبيرة تربوية: تخصيص فصول في لجان الثانوية العامة للحالات المشتبه في إصابتها بكورونا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:07 ص
بوابة الفجر
الفجر
أكدت الدكتورة عبير عبد القادرمدرس العلوم السلوكية والمتخصصة في تطوير العملية التعليمية، أن هناك مفتشين على مراقبي امتحانات الثانوية العامة لمتابعة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد داخل اللجان لبث الطمأنينة لدى الطلاب.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليو م"، تم تخصيص فصلين في كل لجنة للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وتابعت: وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الصحة، شددت على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

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