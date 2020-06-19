استشاري تغذية: يجب على طلاب الثانوية العامة النوم جيدا وشرب المياه بكثرة (فيديو)

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:07 ص
بوابة الفجر
الفجر
قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إنه يجب تناول الأغذية الصحية التي تحتوي على الفيتامينات المهمة للجسم لتقوية المناعة، وبالتالي مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف" فهمي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه على طالب الثانوية العامة أن ينام جيدا وأن يتناول الماء بكثرة للحفاظ على الجسم من الجفاف.

وتابع استشاري التغذية، أنه يجب التعرض للشمس للحصول على فيتامين "د" لتقوية العظام، وكذلك تناول اللحوم والأسماك والبطاطس والبطاطا والفلفل والمكسرات والكرفس والزبادي لاحتواءه على البيكتيريا النافعة لتقوية المناعة.


أخبار تهمك

انفراد لـ"الفجر"| أبحاث مصرية لعلاج كورونا.. وبدء التجارب خلال أيام

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ ساعة الا ربع

تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إشبيلية

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة نقل السلمون فيروس كورونا للبشر

منذ ساعة الا ربع

بسبب طاهر.. نجم الأهلي يقترب من بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُفاضل بين الهداف والساحر لضم أحداهما في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

أول تحرك من الأهلي لتجديد عقد فايلر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ حوالي 11 ساعة

وزير السياحة يصدم المنتظرين عودة الحركة من جديد (فيديو)

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يحسم مصير «مستر أسيست»

منذ حوالي 3 ساعات

بأوامر فايلر.. الأهلي يقترب من صفقة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يفاجئ وليد أزارو

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

09:41 ص

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

09:35 م

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

02:25 م

حقيقة نقل السلمون فيروس كورونا للبشر

12:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟