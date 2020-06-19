شاهد.. محافظ مطروح: 21 يوليو موعد وصول أول رحلة خارجية

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:22 ص
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب
أمنية فوزي
قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن كل منشأة فندقية بها غرفة للعزل الطبي تحسبًا لحدوث أي إصابات بفيروس كورونا.

وأشار "شعيب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أن أول رحلة طيران خارجية ستصل إلى مطروح في 21 يوليو المقبل.

وتابع محافظ مطروح: "لدينا 14 فندقًا حصلوا على شهادة السلامة الصحية، وجاهزون لاستقبال الزائرين".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1938 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ مطروح بوابة الفجر الفجر الرحلات

أخبار تهمك

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

بسبب طاهر.. نجم الأهلي يقترب من بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ حوالي 11 ساعة

وزير السياحة يصدم المنتظرين عودة الحركة من جديد (فيديو)

منذ ساعة و 12 دقيقة

حقيقة نقل السلمون فيروس كورونا للبشر

منذ ساعة الا ربع

أول تحرك من الأهلي لتجديد عقد فايلر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

انفراد لـ"الفجر"| أبحاث مصرية لعلاج كورونا.. وبدء التجارب خلال أيام

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحسم مصير «مستر أسيست»

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يُفاضل بين الهداف والساحر لضم أحداهما في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يفاجئ وليد أزارو

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إشبيلية

منذ أقل من نصف ساعة

بأوامر فايلر.. الأهلي يقترب من صفقة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ مطروح يكشف تفاصيل إصابة الحالة الثانية بالمحافظة (فيديو)

أسباب تسجيل مطروح أقل محافظة في عدد الإصابات بكورونا (فيديو)

مصر تواصل انخفاض المعدلات اليومية في إصابات كورونا

"الصحة" تعلن بشرى سارة في إحصائيات حالات التعافي من كورونا

بشرى سارة .. ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بمصر

حقيقة تنظيم رحلات حج مجانية

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

09:41 ص

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

09:35 م

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

02:25 م

حقيقة نقل السلمون فيروس كورونا للبشر

12:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟