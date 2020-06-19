بهذه الصورة.. ليلي علوي تستعيد ذكرياتها

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:14 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

تحرص الفنانة ليلى علوي، على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور من يومياتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات 'إنستجرام'.

ونشرت ليلي منذ قليل مجموعة صور لها في بداية الألفنيات وظهرت بإطلالة مميزة مرتدية فستان أسود وكان شعرها منسدلا،  كما علقت قائلة: "2020 ، أبيض وأسود".

وفي سياق منفصل، نشرت الفنانة ليلى علوي، عقب مشاهدتها الحلقة ال 28من مسلسل الاختيار، فيديو لها وهى تبكى بعد تأثرها بهذه الحلقة، وعبرت عن ذلك قائلة "كنت بتفرج على حلقة انهارده من الاختيار يارب ارحمهم يارب ويكون جمب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لازم نعرف أي اللى بيحصل ومش ننساهم ونقرأ لهم الفاتحة، ربنا يرحمهم يارب ويصبر أهاليهم".

يذكر أن آخر أعمال ليلى علوى ‏الدرامية ‏مسلسل "‏هى ‏ودافنشى"، ‏و‏عرض فى موسم دراما رمضان ‏‏2016

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