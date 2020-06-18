البرازيل تقترب من تسجيل مليون إصابة بفيروس كورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 1238 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد الميبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، موضحة أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في عموم البلاد ارتفع إلى 47748، فيما وصل العدد الكلي للإصابات إلى 978142.

وتشهد البرازيل حاليا أسوأ تفش لفيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,547 مليون إصابة، بينهم أكثر من 455 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,497 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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