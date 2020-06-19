بعد اعتزاله.. أبرز المحطات في مسيرة السيد حمدي مهاجم الأهلي السابق (تقرير)

كتب السيد حمدي مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق كلمة النهاية لمسيرته بملاعب كرة القدم والتي دامت 17 عامًا حقق خلالها العديد من النجاحات والبطولات رفقة الفريق الأهلاوي والمنتخب الوطني.





وأعلن مهاجم الأهلي السابق اعتزاله كرة القدم نهائيًا اليوم الخميس خلال ظهوره على شاشة قناة "أون تايم سبورتس"، مؤكدًا أن قراره جاء بعد الإصابة التي تعرض لها بالرباط الصليبي خلال مشواره مع فريق الترسانة.





السيد حمدي من مواليد 1 مارس لعام 1984 بقرية "أبو جندير" بمركز أطسا التابع لمحافظة الفيوم، لعب خلال مشواره الكروي للعديد من الأندية منها الأهلي، وبتروجيت، والمقاولون، ومياه البحيرة، وطنطا، والمقاصة، والمصري البورسعيدي، والداخلية، والمنصورة، والترسانة.





كما مثل السيد حمدي منتخب مصر في 12 مباراة دولية وسجل معه 6 أهداف، وكان أحد أفراد كتيبة المعلم "حسن شحاتة" الفائزة بكأس أمم إفريقيا 2010.





ويستعرض " الفجر الرياضي " أبرز المحطات في مسيرة السيد حمدي بعد اعتزاله كرة القدم:-





بدأ السيد حمدي مشواره الكروي مع فريق المقاولون العرب موسم 2004 – 2005، بعدها انتقل للعب ضمن صفوف فريق مياه البحيرة موسم 2005 – 2006، وانضم منه إلي طنطا عام 2006 واستمر معه لمدة عامين حتي 2008.





في عام 2008 انتقل إلي بتروجيت واستمر معه 3 سنوات في تجربة مميزة للاعب، وشارك مع الفريق البترولي في 83 مباراة في مختلف البطولات (79 مباراة بالدوري الممتاز – 4 مباريات بكأس مصر)، وبلغ عدد دقائق اللعب الفعلية لـ"حمدي" 6105 دقيقة لعب، وسجل معه 16 هدفًا، وصنع 8 أهداف، وحصل على 4 إنذارات.





المحطة الأهم في مسيرة السيد حمدي كانت بانتقاله للنادي الأهلي موسم 2011 – 2012 ليبدأ مشوار البطولات مع الفريق الأحمر، ولعب معه 3 مواسم، وشارك في 63 مباراة مع الفريق الأحمر (38 مباراة بالدوري – 19 مباراة بالبطولات الإفريقية - 2 بكأس مصر – 4 مباريات بكأس العالم)، وسجل 12 هدفًا.





توج السيد حمدي بـ 5 بطولات مع الأهلي (الدوري الممتاز - دوري أبطال إفريقيا "مرتين" - كأس السوبر الإفريقي "مرتين")، كما شارك مع المارد الأحمر في كأس العالم للأندية "مرتين" وخاض 4 مباريات وسجل هدفًا وحيدًا.





انتقل اللاعب لصفوف مصر المقاصة موسم 2014 / 2015، ولعب مع الفريق الفيومي 47 مباراة، وسجل 14 هدفًا، وصنع 4 أهداف وحصل على 4 إنذارات، بإجمالي دقائق لعب فعلية 2618 دقيقة.





بعد رحيله عن المقاصة انتقل لصفوف المصري البورسعيدي لكنه لم يحصل على فرصة حقيقية للمشاركة ورحل سريعًا.





خاض مهاجم منتخب مصر السابق تجربة جديدة بالدوري المصري في موسم 2016 / 2017 مع فريق الداخلية، وشارك معه في 4 مباريات فقط، بواقع 159 دقيقة لعب لكنه لم يسجل أي أهداف، وبعد انتهاء مدة الإعارة حصل على عرض للاحتراف في الدوري اللبناني ولكن مسألة السمسرة عطلت الصفقة.





بعد رحيله عن الداخلية فشل في الحصول على عرض جديد بالدوري الممتاز، ليتجه للعب في دوري المظاليم، حيث لعب ضمن صفوف فريق المنصورة موسم 2017 / 2018، وانتقل منه لفريق الترسانة في آخر محطاته الكروية ولكنه تعرض للإصابة بالرباط الصليبي وهي الإصابة التي كتبت نهاية مشواره في الملاعب.