"بنك مصر": الشركات الكبيرة والمتوسطة ستقود الاقتصاد المصري مستقبلًا (فيديو)

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن البنك ليس وحده هو من يهتم بقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ولكن البنك المركزى يوليها الاهتمام الكبير من خلال العديد من المبادرات، ومن أشهرها مبادرة الـ5% للشركات الصغيرة؛ إضافة إلى مبادرة الـ7% للشركات المتوسطة، منوهًا بأن هناك دعم كبير مادي وغير مادي لهذا القطاع الحيوى والكبير في البنك.





وأوضح نائب رئيس بنك مصر، أن ضمن استراتيجيات البنك "الشمول المالي"، وخاصة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو من أهم القطاعات التى نوليها اهتمامًا كبيرًا لخلق فرص عمل كبيرة.





وأضاف "المغربي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر في القلب"، المذاع على قناة "المحور"، مساء الخميس، أن الشركات الكبيرة والمتوسطة اليوم حتى لو كانت حجمها ليس بالكبير سيخرج منها الكثير من الدعم بالإضافة إلى خروج شركات كبيرة ستقود الاقتصاد المصري مستقبلًا، منوهًا بأن هذه الشركات تُعد من أكبر الشركات التى تخلق فرص عمل كثيرة.





وأوضح أن هناك مبادرات كثيرة يطرحها البنك المركزى والقطاع المصرفي لهذا القطاع كي يتم تكبير هذه الشركات؛ ويجب تقديم الدعم التقنى كى تستطيع إنتاج وتصدير المنتجات التى نستوردها من الخارج مع تقديم الخدمات بصورة أفضل بكثير.





وكشف عن بروتوكول مع وزارة الاتصالات بمقتضاه يأتى برامجيين ذو سمعة كبيرة فى هذا المجال رغم تأثيرهم من جائحة كورونا سواء داخل مصر أو خارجها ويستفيدوا من مبادرة الـ5% للشركات الصغيرة إلى جانب تدريب موظفين البنك كي يستطيعون مواكبة التطور التوكنولوجي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1938 حالة وفاة.



