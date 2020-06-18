بقيادة بنزيما.. ريال مدريد يعبر فالنسيا ويواصل الضغط على برشلونة في الدوري الإسباني

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:53 م
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
حقق ريال مدريد فوزًا عريضًا على حساب ضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل الفريق الملكي، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وضع الفرنسي كريم بنزيما النادي الملكي في المقدمة بتسجيله الهدف الأول بالدقيقة 61، ثم أضاف المتألق ماركو أسينسيو الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 74 من عمر المباراة، واختتم بنزيما ثلاثية الريال في الدقيقة 86.

رفع ريال مدريد رصيده بهذا الفوز إلى 62 نقطة في المركز الثاني متخلفًا بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني، والذي سيُلاقي إشبيلية مساء غدًا الجمعة في منافسات نفس الجولة الحالية.

مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني :- 

- ريال سوسييداد - ريال مدريد

اليوم/ الأحد 21 يونيو 2020

التوقيت/ 22:00 مصر، 23:00 السعودية

- ريال مدريد - مايوركا

اليوم/ الأربعاء 24 يونيو 2020

التوقيت/ 22:00 مصر، 23:00 السعودية

- إسبانيول - ريال مدريد

اليوم/ الأحد 28 يونيو 2020

التوقيت/ 22:00 مصر، 23:00 السعودية

- ريال مدريد - خيتافي

اليوم/ الأربعاء 1 يوليو 2020

التوقيت/ 22:00 مصر، 23:00 السعودية

- أتلتيك بيلباو - ريال مدريد

اليوم/ الأحد 5 يوليو 2020

التوقيت/ 22:00 مصر، 23:00 السعودية

- ريال مدريد - ألافيس

اليوم/ الأربعاء 8 يوليو 2020

التوقيت/ 22:00 مصر، 23:00 السعودية

- غرناطة - ريال مدريد

اليوم/ الأحد 12 يوليو 2020

التوقيت/ 22:00 مصر، 23:00 السعودية

- ريال مدريد - فياريال

اليوم/ الأربعاء 15 يوليو 2020.

التوقيت/ 22:00 مصر، 23:00 السعودية

- ليجانيس - ريال مدريد

اليوم/ الأحد 19 يوليو 2020

التوقيت/ 22:00 مصر، 23:00 السعودية


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فالنسيا ريال مدريد بنزيما برشلونة الدوري الإسباني إسينسيو

أخبار تهمك

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

منذ حوالي 11 ساعة

بأوامر فايلر.. الأهلي يقترب من صفقة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم مصير «مستر أسيست»

منذ أقل من ساعتين

أشرف بن شرقي يحسم مصيره مع الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 16 دقيقة

قبل التعاقد مع موهبة المقاولون.. احذر يا أهلي الذئاب لا تعوي في القلعة الحمراء

منذ حوالي 3 ساعات

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من عمرو وردة على اتهامه بالتحرش

منذ 42 دقيقة

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تعرف على مدة غياب نجم ريال مدريد عن الملاعب

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يُفاضل بين الهداف والساحر لضم أحداهما في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

نهاية المباراة.. ريال مدريد 3 - 0 فالنسيا في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أول تحرك من الأهلي لتجديد عقد فايلر

منذ أقل من ساعة

الأهلي يفاجئ وليد أزارو

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب الزمالك يتقدم باستقالته.. ومرتضى منصور يدرس الموقف النهائي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الاسباني بعد فوز ريال مدريد على إشبيلية

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على إيبار

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

ترتيب الدوري الاسباني اليوم بعد فوز برشلونة على ليجانيس

ترتيب الدوري الإسباني اليوم بعد تعادل ريال مدريد Real Madrid

ترتيب الدوري الإسباني اليوم بعد فوز برشلونة على ديبورتيفو ألافيس

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

09:35 م

الأهلي يحسم صفقة الموسم

10:01 م

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

02:25 م

تعرف على مدة غياب نجم ريال مدريد عن الملاعب

11:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟