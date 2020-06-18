بقيادة بنزيما.. ريال مدريد يعبر فالنسيا ويواصل الضغط على برشلونة في الدوري الإسباني





وضع الفرنسي كريم بنزيما النادي الملكي في المقدمة بتسجيله الهدف الأول بالدقيقة 61، ثم أضاف المتألق ماركو أسينسيو الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 74 من عمر المباراة، واختتم بنزيما ثلاثية الريال في الدقيقة 86.





رفع ريال مدريد رصيده بهذا الفوز إلى 62 نقطة في المركز الثاني متخلفًا بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني، والذي سيُلاقي إشبيلية مساء غدًا الجمعة في منافسات نفس الجولة الحالية.





مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني :-





- ريال سوسييداد - ريال مدريد

اليوم/ الأحد 21 يونيو 2020

التوقيت/ 22:00 مصر، 23:00 السعودية

- ريال مدريد - مايوركا

اليوم/ الأربعاء 24 يونيو 2020

التوقيت/ 22:00 مصر، 23:00 السعودية

- إسبانيول - ريال مدريد

اليوم/ الأحد 28 يونيو 2020

التوقيت/ 22:00 مصر، 23:00 السعودية

- ريال مدريد - خيتافي

اليوم/ الأربعاء 1 يوليو 2020

التوقيت/ 22:00 مصر، 23:00 السعودية

- أتلتيك بيلباو - ريال مدريد

اليوم/ الأحد 5 يوليو 2020

التوقيت/ 22:00 مصر، 23:00 السعودية

- ريال مدريد - ألافيس

اليوم/ الأربعاء 8 يوليو 2020

التوقيت/ 22:00 مصر، 23:00 السعودية

- غرناطة - ريال مدريد

اليوم/ الأحد 12 يوليو 2020

التوقيت/ 22:00 مصر، 23:00 السعودية

- ريال مدريد - فياريال

اليوم/ الأربعاء 15 يوليو 2020.

التوقيت/ 22:00 مصر، 23:00 السعودية

- ليجانيس - ريال مدريد

اليوم/ الأحد 19 يوليو 2020

التوقيت/ 22:00 مصر، 23:00 السعودية





حقق ريال مدريد فوزًا عريضًا على حساب ضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل الفريق الملكي، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.