مصرع طفلة في حادث سير بالبدرشين

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:50 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
لقيت طفلة مصرعها، اليوم الخميس، إثر دهسها أسفل عجلات سيارة، بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة كان قد تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفاة بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

بدوره دفع مدير المرور بالخدمات الأمنية، وبالفحص والمعاينة وسماع اقوال شهود العيان تبين أن سائق سيارة تابعة لشركة منتجات غذائية صدم طفلة "حبيبة.أ." مما أسفر عن مصرعها متأثرة بإصابتها.

وجري نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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وأفاد مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة القبض على سيدة وزوجها، لاعتزامهما إجراء عملية ختان لابنتهما بمركز أطفيح جنوب الجيزة، بأنه صدر قرارًا من النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان تبين أن السيدة "والدة الطفلة" اعتزمت على إجراء عملية ختان لابنتها البالغة من العمر 12 سنة، وأخريات من أطفال القرية، صباح أمس الثلاثاء.

وأضاف المصدر ذاته إلى أن الام اتفقت مع عدد من سيدات القرية لإجراء عمليات ختان لبناتهن في نفس اليوم، وأن ممرضة، سوف تجري تلك العمليات بمساعدة مساعديها.

وأشار المصدر إلى الفجر، بأن خط نجدة الطفل قد تلقى بلاغا مساء أول أمس الاثنين بإعتزام عدد من سيدات قرية عرب ميمون، بجزيرة الكريمات، التابعة لمركز أطفيح، بإعتزامهن على إجراء عمليات ختان للأطفال بناتهن، صباح الثلاثاء، متابعا أنه على إثر ذلك أُبلغت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، والتي كلفت ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح، بكشف ملابسات البلاغ الوارد.

وواصل المصدر ذاته، بأن قوة أمنية من مركز شرطة أطفيح، تمكنت من القبض على والدي الطفلة، واحدي مساعدات الممرضة التي تعمل بالوحدة الصحية، في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، على خلفية اتهامهم بإعتزامهم على إجراء عمليات ختان لابنة السيدة الأولي وبنات أخريات بالقرية، وجار ضبط الممرضة ومساعديها.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط سيدة وزوجها مقيمان بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أطفيح بمحافظة الجيزة، على خلفية قيامهما بالإتفاق على إجراء عملية ختان لابنتهما وأخريات من أطفال القرية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1459 إداري مركز شرطة أطفيح لسنة 2020.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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طفلة سيارة حادث سير بوابة الفجر’ الفجر البدرشين

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