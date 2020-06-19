محمد فؤاد يوجه رسالة للملك المغربي محمد السادس





حرص النجم محمد فؤاد علي توجيه رسالة للملك المغربي محمد السادس وذلك علي حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشر فؤاد صورة للملك محمد السادس، بعد خضوعه لعملية ناجحة في القلب، وعلق قائلا: "خالص الدعاء لجلالة الملك محمد السادس ، ملك المعرب بأن يتم شفاءه على خير ، وأن يمتعه دائما بالصحة والعافية".والجدير بالذكر أنَّ آخر أعمال الفنان محمد فؤاد الدرامية هو مسلسل "الضاهر"، والمسلسل بطولة حسن يوسف، ومحمد فؤاد، ورغدة، وعلاء زينهم، وصبري عبد المنعم، وإنجي شرف، وعمر حسن يوسف، ومظهر أبو النجا، ومادلين طبر.