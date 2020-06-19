شيرين مجدي تفوز بأفضل ممثلة دور مساعد في استفتاء "الفجر الفني"





فازت الفنانة شيرين مجدي، في استفتاء الفجر الفني بنسبة تصويت مرتفعة اليوم 18 يونيو كأفضل ممثلة دور مساعد عن دورها في مسلسلي "فرصة ثانية , رجالة البيت" والتي تخوض بهما السباق الرمضاني هذا العام .حصلت شيرين مجدي علي 68185 صوتًا 2 28.5، لتكون هي أفضل ممثلة دور مساعد في استفتاء الفجر الفني.يشار أن شيرين مجدي، شاركت في بطولة مسلسل "رجالة البيت" هو وأحمد فهمي، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرج.