أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-6-2020.. استمرار لحالة التذبذب بالمعدن الأصفر

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي

أسعار الذهب 

تستمر حالة التذبذب في أسعار الذهب ليستقر سعر المعدن الأصفر في بداية التعاملات اليوم الجمعة بعد أن راتفعت خلال تعاملات أمس بضغط من صعود السعر العالمي مع ارتفاع حالات المصابة لفيروس كورونا مع التشكك حول الوصول للقاح لمعالجة الجائحة وعادت للتراجع في نهاية التعاملات بعد إعلان بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة ، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 777 جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم 

سعر الذهب عيار 18 سعر 666 جنيهًا .
سعر الذهب عيار 21 سعر 777 جنيهًا .
سعر الذهب عيار 24 سعر 888 جنيهًا .
الجنيه الذهب سعر 6216 جنيهًا .


أسعار الذهب عالميًا:

واصلت أسعار الذهب التراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس ، مع استمرار ارتفاع سعر الدولار مدعومًا بتراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي ، كما ارتفع النشاط الصناعي في فيلادلفيا بأكثر من التوقعات .



وكانت أسعار المعدن الأصفر ارتفعت خلال التعاملات على خلفية القلق بأن الزيادة الجديدة في حالات كورونا من شأنها أن تعرقل عملية التعافي للاقتصاد العالمي ، الأمر الذي يضغط على الأسواق .

وأبلغ عدداً من الولايات الأمريكية عن زيادة جديدة في حالات الإصابة مع إعادة فتح الاقتصاد، فيما عادت الصين لقيود السفر من أجل الحد من الانتشار المفاجئ في انتقال العدوى .

 

وفي خطوة تاريخية ، أوصى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" الكونجرس الأمريكي بتمديد مساعدة العاطلون عن العمل الإضافية وتقديم الدعم للحكومات المحلية وحكومات الولايات، معتبراً أن الانسحاب السريع يُشكل مصدراً للقلق" .

 

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس  بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1731.10 دولار للأوقية ، لينخفض 4.50 دولار بعد أن سجل مستوى 1749 دولارا في الاتجاه الصاعد و 1722.70 دولار في الاتجاه الهابط .

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش ، سجل سعر التسليم الفوري للمعدن هبوطاً بنسبة 0.2  بالمائة مسجلاً 1724.19 دولار للأوقية .

 

وفي نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة عند 97.516 .

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