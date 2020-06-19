بعد تحويل صورتها لرجل.. المطربة أمينة: "قلبت علي شاب خليجي قمر"

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:42 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

شاركت المطربة أمينة جمهورها بصورة جديدة لها على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحولت المطربة أمينة صورتها لرجل، معلقة عليه قائلة: "وبعد طول غياب وطول مدة الحظر مبنزلش الكوافير الحمد لله بس وربنا وسيم ، وقلبت علي شاب خليجي قمر". 

وأضافت قائلة: "جاد للزواج ولا يوجد وسطاء، أيه رأيكم أنفع.

يذكر أن أمينة طرحت مؤخرا كليب "خليك فى البيت" بمشاركة شيبة من كلمات الشاعر الغنائى شفيق كارما، وألحان تامر حجاج، توزيع وهندسة صوتية محمد صقر، ومن إخراج هيثم عنتر.

كما طرحت المطربة أمينة أغنية مؤخرا بمناسبة عيد الأم بعنوان "أدعيلى ياما"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقى خالد نبيل، على حسابها الشخصى على موقع "يوتيوب".

نبذة عن أمينة:

مغنية وممثلة، درست في «معهد فنون مسرحية»، أول ظهور لها كان في مسرحية أصل وخمسة مع الفنان محمد نجم عام 1990. تميزت بأداء الأغاني الشعبية.

أخبار تهمك

بأوامر فايلر.. الأهلي يقترب من صفقة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفاجئ وليد أزارو

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إشبيلية

منذ نصف ساعة

انفراد لـ"الفجر"| أبحاث مصرية لعلاج كورونا.. وبدء التجارب خلال أيام

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يُفاضل بين الهداف والساحر لضم أحداهما في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة نقل السلمون فيروس كورونا للبشر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ أقل من ساعة

بسبب طاهر.. نجم الأهلي يقترب من بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يحسم مصير «مستر أسيست»

منذ حوالي 3 ساعات

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

أول تحرك من الأهلي لتجديد عقد فايلر

منذ ساعتين و 22 دقيقة

وزير السياحة يصدم المنتظرين عودة الحركة من جديد (فيديو)

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ حوالي 11 ساعة

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

09:41 ص

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

09:35 م

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

02:25 م

حقيقة نقل السلمون فيروس كورونا للبشر

12:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟