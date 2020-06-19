بعد تحويل صورتها لرجل.. المطربة أمينة: "قلبت علي شاب خليجي قمر"





شاركت المطربة أمينة جمهورها بصورة جديدة لها على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وحولت المطربة أمينة صورتها لرجل، معلقة عليه قائلة: "وبعد طول غياب وطول مدة الحظر مبنزلش الكوافير الحمد لله بس وربنا وسيم ، وقلبت علي شاب خليجي قمر".وأضافت قائلة: "جاد للزواج ولا يوجد وسطاء، أيه رأيكم أنفع.يذكر أن أمينة طرحت مؤخرا كليب "خليك فى البيت" بمشاركة شيبة من كلمات الشاعر الغنائى شفيق كارما، وألحان تامر حجاج، توزيع وهندسة صوتية محمد صقر، ومن إخراج هيثم عنتر.كما طرحت المطربة أمينة أغنية مؤخرا بمناسبة عيد الأم بعنوان "أدعيلى ياما"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقى خالد نبيل، على حسابها الشخصى على موقع "يوتيوب".نبذة عن أمينة:مغنية وممثلة، درست في «معهد فنون مسرحية»، أول ظهور لها كان في مسرحية أصل وخمسة مع الفنان محمد نجم عام 1990. تميزت بأداء الأغاني الشعبية.