محافظ البحر الأحمر: لدينا حجوزات لـ3 رحلات من بلجيكا (فيديو)

الجمعة 19/يونيو/2020 - 03:01 ص
اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي
أمنية فوزي
قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن مطار الغردقة جاهز لاستقبال الوفود السياحية وفقًا للإجراءات الاحترازية، متابعًا: "لدينا حجوزات لـ3 رحلات قادمة من بلجيكا بداية من 26 يونيو الجاري".

وأشار "حنفي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أن محافظة البحر الأحمر لديها ما يزيد عن ألفين منشأة سياحية، منوهًا بأن قبل أزمة كورونا كانت منتجعات المحافظة وصلت لـ70% إشغال سياحي خارجي.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، أنه كان هناك عمليات تنقية لمياه البحر بشكل مستمر، ولدينا 72 منشأة حصلت على شهادة الاعتماد، لافتًا إلى أن عودة الأنشطة البحرية والغوص بدءًا من 21 يونيو المقبل مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث أنهم يقومون بحملات توعية.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1938 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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