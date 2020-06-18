تعرف على مدة غياب نجم ريال مدريد عن الملاعب

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
أعلن ريال مدريد الإسباني رسميًا عن إصابة نجم الفريق الإسباني فرانشيسكو إيسكو ليوجه صدمة إلى الملكي عقب إستئناف الدوري الإسباني بعد توقفه في مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وقال الملكي في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت:"بعد الاختبارات التي أُجريت اليوم على لاعبنا إيسكو من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، فإنه تم تشخيص إصابته في أوتار الركبة في فخذه الأيمن".

وأوضحت التقارير الصحفية أن الملكي لم يكشف في بيانه عن مدة غياب النجم الإسباني بالتحديد عن الفريق ولكنها رجحت أن تكون مدة غياته تتراوح مابين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن إيسكو البالغ من العمر 28 عامًا انضم إلى قائمة المصابين في ريال مدريد التي تضمنت كلاً من لوكاس فاسكيز وماريانو دياز وناتشو فرنانديز بالإضافة إلى الصربي لوكا يوفيتش.

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