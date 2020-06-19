مدير مدرسة ينظف الحمامات بنفسه: "مش منتظر حاجة من حد"

قال سيد أحمد حسين، مدير مدرسة الحسينية الثانوية بنين بمحافظة الشرقية، تعليقا على الصور الذى تم تداولها لها وهو يعمل على تنظيف وتطهير المدرية استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، قائلًا: "أنا شغال في المدرسة دى منذ عام 1983، وما قمت به شئ عادي وطبيعي من أجل حماية صحة أبنائي وزملائي"، لافتًا إلى أن السيدة التي ظهرت معه في الصور هي وكيلة المدرسة.





وأضاف "حسين" خلال مداخلة هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه على وشك الخروج للمعاش، ولا ينتظر شكر أو تقدير من أحد، معقبًا: "أنا طالع معاش ومش منتظر حاجة من حد".





ولفت "حسين"، إلى أن قيادات المدرسة شاركوا فى حملة التنظيف والتطهير، متابعًا: "واحد مننا دخل مسح حمامات الطلبة حفاظًا على صحة الطلاب في ظل جائحة كورونا".





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1938 حالة وفاة.



