استشاري مناعة يوجه نصيحة لطلاب الثانوية العامة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:01 ص
أمجد الحداد
أمجد الحداد
كـسـاب أحـمـد
وجه الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، نصائحه لأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، مشددًا على ضرورة اتخاذ الطلاب الإجراءات الاحترازية من خلال ارتداء الكمامات واتخاذ المسافات المناسبة.

وشدد "الحداد"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة هبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "ON"، على ضرورة التزام الأهالي في منازلهم، وتجنب الذهاب إلي لجان الامتحانات.

وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح: "الخطر الأكبر من تجمع الأهالي أمام اللجان وانتظار أبنائهم، وأنصح الأهالي أن يوفروا لأبنائهم ويركزوا على السوائل والأغذية المناعية".

كما شدد على ضرورة استخدام الـ"جوانتى"، وتجنب استخدام الكحول بكثرة وعدم ملامسة العينين ومنطقة الفم والأنف.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1938 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر إصابات كورونا

أخبار تهمك

صحيفة إسبانية تكشف مشكلة جريزمان الحقيقة في برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب طاهر.. نجم الأهلي يقترب من بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي ينتظر عودة فايلر لحسم صفقة مفاجأة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. تعرض المؤسسات الحكومية الأسترالية لهجوم إلكتروني

منذ حوالي 6 ساعات

بأوامر فايلر.. الأهلي يقترب من صفقة مدوية

منذ حوالي 15 ساعة

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

"شكلي بموت".. المطربة رحمة تكشف تطورات خطيرة في حالتها الصحية بعد إصابتها بـ "كورونا"

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 7 ساعات

بعد ثنائية بنزيما.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

منذ ساعتين

انفراد لـ"الفجر"| أبحاث مصرية لعلاج كورونا.. وبدء التجارب خلال أيام

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وزير الخارجية الليبي: مرتزقة تركيا يشكلون تهديدا لأوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

المصل واللقاح تكشف عن تفاصيل علاج كورونا من بلازما المتعافين

هل يحمى النيكوتين المدخنين من كورونا؟.. مركز الحساسية والمناعة يجيب

"المصل واللقاح": استهتار المواطنين مع كورونا زاد أعداد المصابين

مسئول بـ"المصل واللقاح" يكشف سبب زيادة إصابات كورونا

"المصل واللقاح": نحتاج لقوانين ملزمة للمواطنين لتطبيق إجراءات كورونا (فيديو)

"المصل واللقاح" يحذر من القنابل الموقوتة في نقل عدوى كورونا (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:58 ص

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

09:41 ص

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

02:25 م

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

09:35 م

بعد ثنائية بنزيما.. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

05:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟