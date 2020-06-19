وزير السياحة يوضح الإجراءات الجديدة لعودة الحركة (فيديو)

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن تفاصيل زيارته لمطار الغردقة الدولي استعدادا لاستقبال أول رحلة سياحة خارجية قادمة من بلجيكا يوم 28 يونيه.





وقال "العناني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، أن هدف الزيارة إجراء محاكاة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المتبعة في المطار، موضحا أنه ممنوع أي رحلة سياحية أكثر من 25 واحد، ممنوع شغل الأتوبيس السياحي بنسبة أكثر من 50% من قوته، وكذلك يستقل الليموزين شخصين فقط.





وأعلن وزير السياحة والآثار، أنه تقرر أن 100 شخص هم الحد الأقصى لزيارة أي متحف أثري خلال الساعة، عدا متحف التحرير مسموح له باستقبال 200 شخص في الساعة لكبر مساحته.



