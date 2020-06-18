تعرف على نصيحة مدير مستشفى حميات دمنهور بعد تعافيه من كورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:21 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أحمد هواش، مدير مستشفى حميات دمنهور، إن تجربته مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كانت صعبة جدًا، كونه نقل العدوى إلى أسرته، مشيرًا إلى أنه الآن تعافى تمامًا هو وأسرته، وسيتبرع ببلازما الدم يوم 26 يونيو الجارى، وتابع:"التجربة صعبة جدًا لكن العامل النفسى أهم خطوة في الشفاء".

ونصح "هواش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، مرضى كورونا بالتماسك وعدم الانسياق للإوهام، وتابع:"إذا خاف المريض المناعة تتراجع والفيروس يتمكن أكثر فى الجسد وتتردى الحالة الصحية للمريض وتدخل فى مرحلة الخطورة".

وأكد "هواش"، أن الوقاية الآن هى العلاج نفسه، وعلى الجميع أن يتبع الإجراءات الطبية والاحترازية، من أجل حماية الشخص نفسه فى المقام الأول ومن ثم المجتمع، وتابع:"عندما تشك فى نفسك استشير طبيب على الفور واعزل نفسك فى البيت واتبع الإجراءات الطبية".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1938 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".


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