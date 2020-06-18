زينة معلقة علي صورتها وهي رجل "هي دي الرجالة ولا بلاش"

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:18 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت النجمة زينه، جمهورها بصورة لها منقسمة نصفين، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت زينة، بنصف الصورة الأول شكلها وهي رجل وعلقت على الصورة قائله: "هي ديه الرجالة ولا بلاش، وده شكل فتي أحلامي والنبي يا جماعة اللي يلاقيني وأنا على شكل راجل يقولي فورا".

وتابعت ممازحة: "ده أنا لو شفتني وأنا راجل هروح اتقدملي واتجوزني".

ويشار أن مسلسل "جمع سالم"، هو آخر أعمال زينة الدرامية، والذي تدور أحداثه حول قضية التبني، والمشاكل داخل الأسرة المصرية، والتي قامت من خلاله بدور مريم، وشاركها البطولة نخبة من الفنانين، منهم دلال عبد العزيز وسلوى خطاب ومحمد شاهين ومحمد عادل وملك قورة وسامح الصريطي، وغيرهم، المسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان حداد.

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