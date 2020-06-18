موعد إعلان نتائج رصد مشاهد التدخين والإدمان بالأعمال الدرامية لعام 2020





أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن موعد عقد الملتقى الذي سيتم من خلاله إعلان نتائج رصد وتحليل وتحليل مشاهد التدخين والمخدرات بالأعمال الدرامية التي عُرضت ضمن الموسم الرمضاني الماضي 2020.





وأوضحت الوزارة أن الملتقى سيقام في مقرها يوم الأحد المقبل الموافق 21 يونيو الجاري.





ومن المقرر أن يتم تكريم ثلاثة أعمال درامية هي "خيانة عهد"، "البرنس"، "لما كنا صغيرين"، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.



