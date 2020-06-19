في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن ملكة جمال مصر ليلى شعير

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:37 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال

تحتفل الفنانة ليلى شعير، بعيد ميلادها والتي أكملت اليوم عامها الـ 80 واشتهرت بعديد من الألقاب أهمها ذات العيون الساحرة.

ويقدم "الفجر الفني" معلومات لا تعرفها عن الفنانة ليلى شعير، في عيد ميلادها

1- ليلى شعير من مواليد 18 يونيو 1940.

2- درست في مدرسة الليسيه الفرنسية.

3- كان والدها فنانًا، درس الفنون الجميلة في باريس، تعرف على والدتها وتزوجها.

4- كانت والدتها مغنية في الأوبرا في باريس، ولكن عشقها لمصر جعلها تنتقل للقاهرة

5- بدأت مشوارها الفني عام 1963 كعارضة أزياء.

6- حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 1964.

7- اشتهرت بـ"فتاة اليوجا" في فيلم "عائلة زيزي" بمنتصف الستينات.

8- استمرت في السينما على مدار الستينيات من خلال أفلام "القاهرة في الليل، العريس يصل غدًا، السمان والخريف، الخروج من الجنة".

9- انقطعت عن العمل الفني لما يقرب من عقد كامل، ثم عادت من خلال فيلم "جنس ناعم"، ثم انقطعت مجددًا لمدة 5 سنوات تقريبًا.

10- عادت مع المخرج يوسف شاهين من خلال "حدوتة مصرية".

11- صرحت إنها تمنت أن يقوم مخرج بمسح جمالها باسفنجة وتقديم فرصة حقيقية لها، ولكن تم التركيز دومًا على جمالها متناسين موهبتها، ولم يعرض عليها الدور الذي حلمت به.

12- عرض عليها دور هام في فيلم "عمارة يعقوبيان"، ولكنها رفضته لأسباب شخصية، وهو الدور الذي قدمته الفنانة يسرا، وندمت على عدم تقديمه.

13- كانت على علاقة وثيقة بالفنان جميل راتب، وكانت معه في المستشفى وقت مرضه، وأهداها لوحة له، وأوصاها أن تحاول أن تعود للتمثيل بأي طريقة لتقدم شيئًا.

14- كانت على علاقة وثيقة بالفنان العالمي عمر الشريف، وكان يستشيرها في أموره، وكذلك كانت علاقتها قوية بسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

15- تزوجت ليلى شعير، من الفنان عمرو الترجمان، والذي يتمتع بوسامة شديدة وجاء زواجهما بعد قصة حب قوية جمعت بينهما.

16- من المشاهد التى لا يمكن أن تنساها مشهدها فى فيلم "الهروب" مع الفنان أحمد زكي، والذي كان عبارة عن ضربها وتم إعادة المشهد 20 مرة.

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