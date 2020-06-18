كورونا في الصومال.. تسجيل 23 إصابة جديدة بالفيروس

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:10 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة الصومالية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2719 إصابة مؤكدة.

وأضاف بيان لوزارة الصحة أنه جرى تسجيل 39 حالة تعافٍ جديدة ليصل عدد المتعافين من الوباء إلى 724 حالة، لافتًا الانتباه إلى تسجيل وفاة 88 شخصًا، وذلك منذ ظهور الفيروس في الصومال.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,532 مليون إصابة، بينهم أكثر من 454 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,495 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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