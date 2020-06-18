هاجر أحمد لجمهورها عبر انستجرام "دع الحب يحكم"

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:09 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت النجمة هاجر، أحمد جمهورها بصورة جديدة منها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هاجر، جميلة كعادتها مرتدية شميز باللون الأحمر، وكان شعرها منسدلا، وضاعفت جمالها بوضع مكيف خفيف فزادها جمالا، وعلقت هاجر قائله: "دع الحب يحكم".

يعد مسلسل "حكايات بنات"، الجزء الرابع أخر أعمال هاجر أحمد ، وتدور أحداثة في إطار رومانسي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة أسماء جلال وهند عبدالحليم وميرنا نور الدين وتامر هاشم ورمزي لنير وأحمد كرارة.

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