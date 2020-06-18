الصحة: نستخدم الهيدروكسي كلوروكين.. ولا يعالج كل مرضى كورونا (فيديو)

قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن دواء الهيدروكسي كلوروكين مازال موجود في برتوكول وزارة الصحة لعلاج مصابي فيروس كورونا.





وأكد "غنيمة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، أن "الهيدروكسي كلوركين" دواء أمن طالما تم اعطاؤه لحالات معنية وبجرعات محددة، لافتا إلى أنه يحقق نتائج جيدة في مصر.





وأوضح رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن مصر لديها لجنة علمية تتابع كافة برتوكولات العلاج، والقرار الأول والأخير لهم، معلقا: "مش كل المرضى بتاخد هيدروكسي كلوركين".







