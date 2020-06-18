الصحة: نستخدم الهيدروكسي كلوروكين.. ولا يعالج كل مرضى كورونا (فيديو)

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:20 م
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن دواء الهيدروكسي كلوروكين مازال موجود في برتوكول وزارة الصحة لعلاج مصابي فيروس كورونا.

وأكد "غنيمة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، أن "الهيدروكسي كلوركين" دواء أمن طالما تم اعطاؤه لحالات معنية وبجرعات محددة، لافتا إلى أنه يحقق نتائج جيدة في مصر.

وأوضح رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن مصر لديها لجنة علمية تتابع كافة برتوكولات العلاج، والقرار الأول والأخير لهم، معلقا: "مش كل المرضى بتاخد هيدروكسي كلوركين".


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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 387 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13528 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 14966 حالة، من ضمنهم الـ 13528 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 88 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 50437 حالة من ضمنهم 13528 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1938 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف .

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