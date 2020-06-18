الجزائر تبحث إطلاق مشاريع طاقة شمسية محلية

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب يوم الخميس إن الجزائر بدأت محادثات مع مبادرة ديزيرتك الصناعية لإطلاق مشاريع طاقة شمسية محلية.

كانت الجزائر عضو أوبك والمصدرة للغاز أعلنت الشهر الماضي خططا لإقامة محطات طاقة شمسية قيمتها 3.2 إلى 3.6 مليار دولار من أجل إنتاج الكهرباء للسوق المحلية وتصدير الفائض.

يهدف ذلك إلى صيانة صادرات الغاز المستخدم حاليا في إنتاج 98 بالمئة من إجمالي الكهرباء، وسط طلب محلي متنام.

وأبلغ عرقاب البرلمان أن هذا جزء من استراتيجية تحول وطنية لقطاع الطاقة.

تحاول الجزائر التكيف مع الضغوط المالية عقب تراجع أسعار النفط الخام العالمية مما قلص إيراداتها من تصدير الطاقة، الرافد الرئيسي لمالية الدولة.

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