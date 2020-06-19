في ذكرى وفاته.. معلومات لا تعرفها عن فؤاد راتب "الخواجة بيجو"













تحل هذه الأيام ذكرى وفاة الفنان فؤاد راتب، الذي عُرف بشخصية "الخواجة بيجو" وقدم أعمالًا ناجحة من خلال هذه الشخصية.ويقدم "الفجر الفني" معلومات لا تعرفها عن الفنان فؤاد راتب، في ذكرى وفاته1- ولد محمد فؤاد أمين راتب، في 1 مايو 1930 في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.2- كان يسكن في نفس المبنى الذي كان يسكن به العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، قبل الشهرة.3- درس بكلية العلوم جامعة القاهرة، ولكنه حول دراسته لكلية التجارة ليتخرج منها عام 1949م.4- كان سبب تحويله من كلية العلوم هو إكتمال فريق التمثيل بها، بعد التخرج إلتحق بوظيفة باتحاد الصناعات وتدرج حتى صار مديرًا للعلاقات العامة.5- حصل فؤاد راتب، على عدة درجات علمية في الدراسات العليا في التخطيط والإحصاء في العلاقات العامة مما سهل له العمل بالهيئة الإفريقية الآسيوية للشئون الاقتصادية.6- دخل الإذاعة على يد الإذاعي حسين فياض، ثم فتح له الباب أكثر محمد محمود شعبان الشهير ببابا شارو، وكان في السابعة من عمره.7- انطلاقته الحقيقية كانت عام 1952 من خلال البرنامج الإذاعي الشهير "ساعة لقلبك".8- اشتهر بدور الخواجة بيجو، ولم يقدم أي دور غيره في حياته الفنية في مصر، فاشتهر عند الناس بهذا الاسم.9- شَكَل مع محمد أحمد المصري، أو المعروف بـ "أبو لمعة" ثنائي ناجح، استطاعا أن يحجزا لهما مكانًا وسط عملاقة الكوميديا المصرية أمثال فؤاد المهندس، وعبد المنعم، وبقية أبطال البرنامج الإذاعي "ساعة لقلبك".10- اشتهر الخواجة بيجو خلال الاسكتشات والأدوار التي قدمها ببعض العبارات ومنها "يا لخوتي.. يا النافوخ بتاع الأنا.. يا نور النبي".11- سافر إلى الكويت عام 1968 بناءً على طلب من شركة الأسمدة الكويتية، وتولى فيها تنظيم العلاقات العامة حتى عام 1972.12- التحق بعدها بالعمل في التليفزيون الكويتي عضوًا ومقرر بجميع اللجان والاجتماعات التى يعقدها التليفزيون الكويتي.13- أصيب في نهاية حياته بالشلل النصفي مما جعله غير قادر على العمل بالتمثيل، وظل التلفزيون الكويتي متمسكًا به يقوم بإعداد البرامج حتى عاد إلى مصر عام 1978.14- تزوج وأنجب 3 أبناء، هم أمل وأميرة وأشرف.15- رحل فؤاد راتب، عن عالمنا نتيجة أزمة قلبية في يوم 18 يونيو من عام 1986.