البورصة الأمريكية تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الخميس

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:44 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
تعافت معظم مؤشرات البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بدعم من  صدور بيانات إعانة البطالة في الولايات المتحدة وتطورات الوباء.

وجاءت بيانات إعانات البطالة اليوم لتتجاوز تقديرات المحللين خلال الأسبوع الماضي بفعل استمرار تأثيرات الكورونا ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء تفشي المرض إلى 45.727 مليون شخص.

فيما سجل النشاط الصناعي في ولاية فيلادلفيا الأمريكية تحسناً خلال الشهر الجاري للنطاق الموجب لأول مرة منذ فبراير الماضي.

وتراجع "داو جونز" وحيداً مع خسائر أسهم الطيران والتجزئة، في حين دفع قطاع التكنولوجيا "ناسداك" للارتفاع اليومي الخامس على التوالي.

 تشهد الولايات المتحدة زيادة في وتيرة الإصابات الجديدة بالفيروس الذي أصاب حوالي 8.4 مليون شخص على الصعيد العالمي.

وعلى الجانب الآخر، طلبت الصين من الولايات المتحدة عدم التدخل في شؤونها واحترام مواقف بكين بشأن القضايا الرئيسية بعد خلافات متزايدة مؤخراً حول الوضع في هونج كونج وتايوان.

وعند الختام، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 26080.1 نقطة بعد ان تجاوزت خسائره 200 نقطة في التعاملات المبكرة.

في حين ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.06 بالمائة إلى 3115.3 نقطة، وكذلك شهد "ناسداك" ارتفاعاً بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 9934 نقطة.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.3 بالمائة مسجلاً 97.479.

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)

منذ أقل من ساعة

بأوامر فايلر.. الأهلي يقترب من صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

قبل التعاقد مع موهبة المقاولون.. احذر يا أهلي الذئاب لا تعوي في القلعة الحمراء

منذ ساعة و نصف

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ يوم

الأهلي يفاجئ وليد أزارو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصحة: تسجيل 1218 إصابة جديدة بكورونا.. و88 حالة وفاة

منذ 42 دقيقة

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يُفاضل بين الهداف والساحر لضم أحداهما في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

انفراد لـ"الفجر"| أبحاث مصرية لعلاج كورونا.. وبدء التجارب خلال أيام

منذ حوالي 10 ساعة

مدرب الزمالك يتقدم باستقالته.. ومرتضى منصور يدرس الموقف النهائي

منذ حوالي 4 ساعات

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

منذ ساعة و 10 دقيقة

أحمد زاهر يكشف السبب الحقيقي لرحيل سامي الشيشيني عن الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

09:35 م

الأهلي يحسم صفقة الموسم

10:01 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)

09:52 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1218 إصابة جديدة بكورونا.. و88 حالة وفاة

10:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟