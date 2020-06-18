البورصة الأمريكية تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الخميس

تعافت معظم مؤشرات البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بدعم من صدور بيانات إعانة البطالة في الولايات المتحدة وتطورات الوباء.





وجاءت بيانات إعانات البطالة اليوم لتتجاوز تقديرات المحللين خلال الأسبوع الماضي بفعل استمرار تأثيرات الكورونا ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء تفشي المرض إلى 45.727 مليون شخص.





فيما سجل النشاط الصناعي في ولاية فيلادلفيا الأمريكية تحسناً خلال الشهر الجاري للنطاق الموجب لأول مرة منذ فبراير الماضي.





وتراجع "داو جونز" وحيداً مع خسائر أسهم الطيران والتجزئة، في حين دفع قطاع التكنولوجيا "ناسداك" للارتفاع اليومي الخامس على التوالي.





تشهد الولايات المتحدة زيادة في وتيرة الإصابات الجديدة بالفيروس الذي أصاب حوالي 8.4 مليون شخص على الصعيد العالمي.





وعلى الجانب الآخر، طلبت الصين من الولايات المتحدة عدم التدخل في شؤونها واحترام مواقف بكين بشأن القضايا الرئيسية بعد خلافات متزايدة مؤخراً حول الوضع في هونج كونج وتايوان.





وعند الختام، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 26080.1 نقطة بعد ان تجاوزت خسائره 200 نقطة في التعاملات المبكرة.





في حين ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.06 بالمائة إلى 3115.3 نقطة، وكذلك شهد "ناسداك" ارتفاعاً بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 9934 نقطة.





وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.3 بالمائة مسجلاً 97.479.