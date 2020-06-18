غزة تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم

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أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الخميس، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في كل من الخليل ونابلس، ووصول عدد المتعافين 11 حالة وأشارت إلى أن هناك 15 إصابة تحت العلاج بمستشفى العزل في غزة.



ومن جانبها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا مساء اليوم، بينها 5 في منطقة الريحية و4 في بيت كاحل بمحافظة الخليل، وهم مخالطون لمرضى سابقين، وإصابة في مدينة نابلس، ما يرفع حصيلة إصابات اليوم إلى 44.



وبينت أن حصيلة الإصابات في محافظة الخليل، ارتفعت منذ الصباح إلى 41 إصابة، وفي محافظة نابلس إلى 3، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 789 إصابة، بينها 214 إصابة نشطة.



هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.



وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8،532 مليون إصابة، بينهم أكثر من 454 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4،495 مليون حالة شفاء.



وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.



ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.