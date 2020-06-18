الكشف عن تشكيل برشلونة المتوقع ضد إشبيلية في الدوري الإسباني









ينتظر عشاق الكرة مباراة نارية تجمع بين فريق برشلونة ونظيره إشبيلية، غدا الجمعة الموافق 19 يونيو الجاري، على ملعب رامون سانشيز، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني الممتاز.





ويسعى العملاق الكتالوني للاستكمال سلسلة الانتصارات، التي بدأها بفوز ثمين على فريق ريال مايوركا بأربعة أهدافٍ دون رد، في المباراة الأولى بعدما عادت عجلة الدوري للدوران مجددا، ثم انتصر البرسا، على نظيره ليجانيس في اللقاء الثاني بهدفين نظيفين.





كما حقق إشبيليه فوزا ثمينا على فريق ريال بيتيس، بهدفين نظيفين، في مباراة العودة، فيما تعادل في الجولة الأخيرة أمام ليفانتي بهدف لمثله.





ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ضد إشبيليه في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش.





وستُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd، التابعة لشبكة bein sports، والمالكة لحقوق بث مبارايات الدوري الإسباني.





التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد إشبيلية:-

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا - سيمون لونجليه - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - أرتورو فيدال

خط الهجوم: مارتن برايثوايت - أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي





التشكيل المتوقع لإشبيلية ضد برشلونة:

حراسة المرمى: توماش فاتسليك

خط الدفاع: سيرخيو ريجيلون - دييجو كارلوس - جوليس كوندي - خيسوس نافاس

خط الوسط: إيفير بانيجا - فيرناندو - أوليفر توريس

خط الهجوم: منير الحدادي - لوك دي يونج - لوكاس أوكامبوس