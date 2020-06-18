ريال سوسييداد يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:21 م
بوابة الفجر
وكالات
حقق ديبورتيفو ألافيس فوزًا غاليًا على حساب ضيفه ريال سوسييداد، بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واصل ريال سوسييداد نتائجه المخيبة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب خسارته صفر / 2 أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس اليوم الخميس في المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة.

وأخفق سوسييداد في استعادة مقعده بالمربع الذهبي في ترتيب المسابقة، بعدما تجمد رصيده عند 47 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

في المقابل، ارتفع رصيد ديبورتيفو ألافيس، الذي عاد لطريق الانتصارات الغائب عنه في المباريات الثلاث الأخيرة بالبطولة، إلى 35 نقطة في المركز الثالث عشر.

وافتتح بورخا ساينز، التسجيل لمصلحة ألافيس في الدقيقة 57، قبل أن يلعب الفريقان بعشرة لاعبين، عقب طرد جوسبا ثالدوا لاعب سوسييداد، وتوماس بينا إيسلا لاعب ألافيس في الدقيقتين 81 و87 على الترتيب، لحصولهما على الإنذار الثاني.

وأطلق ألافيس رصاصة الرحمة على آمال سوسييداد في خطف هدف التعادل، بعدما أحرز مارتين اجيريجابيريا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

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