والدة عائد من ليبيا تزغرد على الهواء وتدعو للسيسي (فيديو)

أعربت والدة، علي، ومحمد نادي، العائدين من ليبيا، عن سعادتها الكبيرة بعد عودته ابنيها، قائلة: "ربنا يخلي الرئيس عبد الفتاح السيسي وينصره على جميع الدول، وجميع من يعاديه".





وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة هبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "أول ما شوفت أولادى على التلفزيون، قلت إحنا لينا ضهر كبير أوى في مصر عند الرئيس السيسى.. واللى ليه ضهر ميتقلبش على بطنه".





وأطلقت الزغاريد على الهواء فرحة بعودة نجليها، مؤكدة: "لم أتوقع عودتهم حتى رآيتهم على التلفزيون".





تفاصيل عودة المحتجزين في ليبيا ونجحت جهود أجهزة الدولة المصرية في عودة 23 مصريا تم احتجازهم فى ليبيا، وذلك بعدما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بانهاء أزمة المصريين في ليبيا، وأسفرت الاتصالات المصرية الليبية عن عودتهم وتأمين وصولهم إلى البلاد.

هذا وكشف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلال تصريحات إعلامية سابقة، تفاصيل عودة المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتشكيل خلية لإدارة هذه الأزمة، واستعادة المصريين المحتجزين.

وأشار إلى أن الـ 23 شاب مصري حالتهم الصحية جيدة جدا، وحالتهم المعنوية ارتفعت فور وصولهم أرض مصر، معقبا: "بعد نشر الفيديو بـ 48 ساعة ولادنا كانوا في إيدينا".

وأضاف محافظ مطروح، أنه نصح الشباب المصري أن بلادهم أولى بهم، خاصة وأن مصر تنفذ مشروعات قومية عديدة تستوعب عمالة بالآلاف، مؤكدا أن مصر لا تترك أبنائها، موجها رسالة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أي مصري، قائلا: "كرامة المصري خط أحمر، ولن نسمح بأي اعتداء على أي مصري".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد كلف أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا.

في وقت سابق، علّقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، على مقطع الفيديو الذي وثق تعذيب عاملين مصريين على يد ميليشيات في ليبيا، بالقول إن الواقعة "مش هتعدي على خير"، أي أنها لن تمضي دون محاسبة، مشددة على أن مصر "لا تسكت إزاء أي اعتداء على المواطنين بالخارج".



