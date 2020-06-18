فرنسا تسجل 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا





أعلنت المديرية العامة للصحة الفرنسية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.





وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن يوم الأحد الماضي، عن بدء مرحلة جديدة من تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، موضحاً أن كل مناطق فرنسا ستعتبر خضراء اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 15 يونيو الجاري مع الإسراع بفتح الاقتصاد.





ومن جدير بالذكر أن فرنسا بدأت في يوم 11 مايو الماضي، رفع القيود العامة التي فرضتها بسبب جائحة فيروس كورونا وسط تراجع ملموس لمؤشرات الإصابات والوفيات الجديدة بالمرض في البلاد.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8,512 مليون إصابة، بينهم أكثر من 453 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4,455 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



