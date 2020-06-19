في ذكرى ميلادها.. تعرف على بدايات فاتن فريد الفنية





تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة فاتن فريد، التي كانت تمتلك صوتًا عذبًا، وقدمت عددًا من الأعمال الغنائية التى تظل محفورة فى الأذهان.بدأت فاتن فريد، مشوارها الفني في برنامج الهواة في الإذاعة، تقدمت للإمتحان بأغنية من أغنيات الفنانة شادية.ووقفت "فاتن" أمام لجنة يرأسها مصطفى الخضري، عبد الحميد توفيق ذكي، نويرة ومجموعة كبيرة من المسؤلين لديهم إهتمام بتخريج مجموعة من الفنانين الموهوبين.فأعجبوا بصوتها، وتم الاتفاق على العناية بها، فأوكلوا المهمة لسمير محمود، الذي كتب أغنية "ًصافيني مرة"، ليكتب لها أغنية ويتم تلحينها، كل ذلك كان تحت اسمها الحقيقي نبيلة عباس، وأعدوا لها لحن "هو بس اللي هوا اللى ساكن قلبي جوا، ليه يا عيني عاوزه تخدعيني".وتم الإتفاق مع جلال معوض، على تقديمها في حفلة من حفلات "أضواء المدينة"، وتم تكليف حسين السيد، وعبد العظيم محمد، ليتبنوا صوتها، فجهزوا لها لحن للإذاعة، وبدأت المشاركة في الحفلات، وغنت لعبد العزيز محمود، وسيد مكاوي.