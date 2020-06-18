"صحة تبوك" تطلق 10 عيادات "تطمن" لمن يشعر بأعراض فيروس كورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
تواصل صحة تبوك العمل بعيادات "تطمن" التي تهدف لتقديم الرعاية الطبية بشكل مبكر للمرضى والإسهام في تقليل الإحالات للمستشفيات، والتي خصصتها وزارة الصحة لخدمة كل من يشعر بأعراض مرض فيروس كورونا كارتفاع درجة الحرارة الذي قد يرافقه ضيق في التنفس أو سعال.

وتعمل العيادات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتستقبل المرضى دون حجز موعد.

وأوضحت صحة تبوك أن هناك عشرة مراكز منتشرة في المدينة ومحافظاتها، وهي مركز صحي العزيزية، ومركز صحي المثلث بمدينة تبوك، مركز صحي الشاطئ بمحافظة حقل، ومركز صحي النهضة بالوجه، بالإضافة لمستشفى تيماء والبدع وضباء وأملج، ومستشفى أشواق وأبو راكه.

ولفتت صحة تبوك إلى استفادة أكثر من 900 شخص من عيادات "تطمن" خلال أسبوعين، موضحة أن وزارة الصحة أتاحت خدمة معرفة مواقع العيادات عبر موقعها الإلكتروني.

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