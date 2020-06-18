سولسكاير يوجه رسالة لمهاجمه راشفورد

الخميس 18/يونيو/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
وجه أولي جونار سولسكاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الخميس، رسالة لمهاجمه ماركوس راشفورد.

وتصدر راشفورد عناوين الصحف عندما دفعت حملته، التي تضمن للعائلات الفقيرة في إنجلترا الحصول على قسائم طعام مجانية ممتدة خلال العطلة الصيفية للمدارس، الحكومة للتراجع عن سياستها.

وجمع راشفورد - 25 عاما - أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني (25 مليون دولار) للأعمال الخيرية خلال فترة الغلق بسبب وباء فيروس كورونا وقال سولشاير إنه ملهم للجميع.

وقال سولسكاير للصحفيين :"الأمر لا يتعلق فقط بجعله رئيس الوزراء يغير فكره، ولكن ما فعله أيضا خلال الأشهر القليلة الماضية".

وأضاف :"ماركوس انسان على مستوى عالى، وجلب خبراته كطفل لحديثه وغير من حياة الكثير من الاطفال، مثلما قلت".

وقال سولسكاير إن راشفورد أظهر بالفعل جودته كلاعب كرة قدم ويمكنه أن يحقق أي شيء في الرياضة.

وأضاف :"بكل وضوح هو من لاعبي كرة القدم الكبار ولكنه أيضا انسان رائع، قائد مستقبلي، ربما لإنجلترا، مانشستر يونايتد، من يعلم؟"

وذكر :"بالفعل بات قائدا لمانشستر يونايتد. نحن فخورون به ويجب على عائلته أن تفخر به وبما حققه".

وأكد "غير حياة العديد من الأطفال هذا الصيف، وهو أمر أكثر أهمية من أي مباراة لكرة القدم قد يلعبها. أتمنى أن يواصل السير في الأمرين مثلما يفعل الآن".

أخبار تهمك

الأهلي يُفاضل بين الهداف والساحر لضم أحداهما في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ يوم

الأهلي يفاجئ وليد أزارو

منذ أقل من ساعتين

أحمد زاهر يكشف السبب الحقيقي لرحيل سامي الشيشيني عن الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ ساعة الا ربع

بأوامر فايلر.. الأهلي يقترب من صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

قبل التعاقد مع موهبة المقاولون.. احذر يا أهلي الذئاب لا تعوي في القلعة الحمراء

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

منذ ساعة و 10 دقيقة

انفراد لـ"الفجر"| أبحاث مصرية لعلاج كورونا.. وبدء التجارب خلال أيام

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1218 إصابة جديدة بكورونا.. و88 حالة وفاة

منذ 42 دقيقة

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)

منذ أقل من ساعة

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

مدرب الزمالك يتقدم باستقالته.. ومرتضى منصور يدرس الموقف النهائي

منذ حوالي 4 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

09:35 م

الأهلي يحسم صفقة الموسم

10:01 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)

09:52 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1218 إصابة جديدة بكورونا.. و88 حالة وفاة

10:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟