أسعار النفط تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات بعد تمديد "أوبك+"

تحولت أسعار النفط للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بدعم من تمديد اتفاق "أوبك+" بعد جلسة متقلبة.









ودعت لجنة فنية من "أوبك+" خلال مراجعة امتثال منتجي الخام باتفاق كبح الإمدادات اليوم دول مثل العراق وكازاخستان على تحسين الامتثال بتخفيضات النفط.





وتركت اللجنة الباب مفتوحا لتمديد تخفيضات الإنتاج غير المسبوقة بدءاً من أغسطس أو تقليصها.





وتأثر الذهب الأسود في خلال التعاملات سلبا مع ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بالوباء العالمي في الولايات المتحدة والصين الذي أصاب 8.4 مليون شخص عالمياً مما يزيد مخاوف استمرار إجراءات الإغلاق الوطني التي كانت تشهد تخفيفها بوتيرة بطيئة.





وكشفت بيانات صادرة بالأمس عن ارتفاع مفاجئ لمخزونات الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 12 يونيو/حزيران الجاري، بينما تهاوى إنتاج الخام الأمريكي 600 ألف برميل خلال نفس الأسبوع.





كما انخفض إنتاج الذهب الأسود من قبل منظمة الدول الرئيسية المصدرة للنفط "أوبك" بنحو 6.30 مليون برميل يومياً خلال مايو/آيار الماضي ليصل إلى 24.195 مليون برميل يومياً، بقيادة خفض الإمدادات من قبل السعودية والكويت والإمارات.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يوليو بنسبة 2.3 بالمائة مسجلاً 38.84 دولار للبرميل، بعد أن كان متراجعاً عند 37.11 دولار للبرميل خلال الجلسة.





وبحلول الساعة 6:55 مساءَ بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنسبة 2 بالمائة إلى 41.58 دولار للبرميل بعد أن سجل 40.06 دولار للبرميل خلال التعاملات