مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)





ويرغب نادي ريال مدريد في تحقيق الفوز من أجل مواصلة الحفاظ على فارق النقطتين مع برشلونة الذي يعتلي صدارة الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة حاليا بعد الفوز على ليجانيس بثنائية دون رد يوم الثلاثاء الماضي.





تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام فالنسيا:





حراسة المرمى: تيبو كوروتوا

الدفاع: داني كارفخال – رافائيل فاران – سيرخيو راموس – فيرلاند ميندي

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – توني كروس – لوكا مودريتش

الهجوم: إدين هازارد – كريم بنزيمة



وجاء تشكيل الخفافيش على النحو التالي:

حراسة المرمى: جاسبر سيليسين.

خط الدفاع: دانيل واس- جيامون- منجالا-جايا.

خط الوسط: توريس- باريخو- كوندوجبيا- سولير.

خط الهجوم: مورينو- جوميز.



متابعة حية لحظة بلحظة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا

انطلقت المباراة وسط أجواء حماسية ورغبة من ريال مدريد في السيطرة على أحداثها

الدقيقة 12 .. هازارد كاد يسجل الهدف الأول لريال مدريد ولكن كرته تصدى لها الحارس سيلسين الدقيقة 14 .. القائم يحرم مورينو من تسجيل أول أهداف فالنسيا الدقيقة 16. . هازارد يسدد قوية والحارس ياسبر سيلسين يتصدى لها الدقيقة 21 .. مورينو يسجل هدفا رائعا في شباك تيبو كورتوا لكن الحكم يقوم بإلغائه بعد الرجوع لتقنية الفار الدقيقة 30 .. كارفخال ظهير أيمن نادي ريال مدريد كان قريبا من تسجيل الهدف الأول لكن حارس الخفافيش يتألق

بعد مرور 30 دقيقة كاملة النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بدون أهداف.

انطلقت منذ قليل، مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا" ، والتي يحتضنها ملعب ألفريدو دي ستيفانو.