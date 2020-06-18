الأهلي يحسم صفقة الموسم





تمكن النادي الأهلي من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب ومنتخب مصر الأوليمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكان الأهلي يرغب منذ فترة في ضم طاهر محمد في الصيف المقبل لتدعيم خط الهجوم في الفريق ولتعويض الرحيل المُحتمل لرمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.





وقال محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب أن إدارة الأهلي طلبت التعاقد مع طاهر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة





وأضاف صلاح "محمود الخطيب رئيس الأهلي قال لي نريد ضمه نهائيا أو على سبيل الإعارة لنبدأ التفاوض سويا".





وأوضح رئيس ذئاب الجبل :"انتقال طاهر للأهلي قد يشهد حصولنا في المقابل على بعض لاعبي الفريق الأحمر".





كما أبدى طاهر محمد طاهر ترحيبه الشديد بفكرة الانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري ولكن يتبقى فقط أن يتوصل الناديين إلى اتفاق ليتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الفترة القادمة.





وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن نجم المقاولون وقع على عقود انضمامه إلى الأهلي في انتظار انتهاء المفاوضات بشكل رسمي مع إدارة ناديه.



