يارب يحفظك يا أمي.. أحمد يونس يبعث رسالة حب لوالدته

Advertisements

شارك الفنان أحمد يونس، جمهوره بصورة جديدة مع والداته على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت أحمد بالصورة برفقة والداته معبرا عن حبه الشديد لها موجها رسالة ملئية بالحب وعلق قائلا: "يارب يحفظك يا أمي ويديمك نعمة في حياتي، ويبارك في عمر كل أم وأب، في كل لحظة بقول أنا فخور إني ابن الست دي، لولاها ماكنت ولا حققت حاجة من اللي أنا فيه أنا واخواتي، لما بكون في حضنها برجع عمري كله، عوضتني رغم سنها ومرضها عن موت أبويا، أنا عيان الحمد لله من مدة وبالرغم إني معرفتهاش إلا إني دايما شايف في عنيها إنها عارفة".



وأضاف: "لما ببوس إيديها بلاقي الدنيا بتضحكلي، لما بتدعيلي الكون كله بيعدل مساره عشان خاطرها؛ وتابع الزموا رجلين أمهاتكم وأباءكم أو اللي كنور حياتكم منهم اللحظة اللي هتروح مش هتتعاد العمر بيجري ، تداركو الأمر قبل فوات الأوان.





وأنهي حديثه يارب احفظك يا أمي وبارك في عمري وفي وكل أمهاتنا وأبائنا وأرحم من مات منهم، أرجو كفاية توهان في الدنيا وكبر، الحقو نفسكم قبل ما ينادي منادي من السماء، ونقولك ماتت اللي كان بيكرمك لأجلها.





وعلى صعيد أخر قدم "يونس"، العديد من البرامج منها بدري من يومك، شغل عيال، ملفات سرية، على القهوة، يا مزيكاتي يا نوكيا، زيرو ثلاث لينكات، متفوتش لحظة.





وأسس "يونس" قناة على الانترنت "راديو صوتكم"، وتوقفت فور تاسيسها لعدم حصولها على الدعاية الكافية التي تؤهلها للانتشار.





وامتاز "يونس" بموهبة الكتابة أيضا، حيث أصدر له العديد من الروايات الخاصة به منها عمارة الفزع، نادر فودة 3، النقش الملعون، كساب، الوقاد.