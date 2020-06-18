"الراجحي" يشيد بالموافقة على اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمهن
الخميس 18/يونيو/2020 - 09:29 م
الفجر السعودي
أعرب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمهن.
وقال، إن التصنيف السعودي الموحد للمهن يمثل عملًا مشتركًا لعدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ حيث يهدف إلى وضع إطار عام موحد للتصنيف المهني في القطاعين العام والخاص، وإيجاد لغة مشتركة لجميع الجهات، وتوحيد هيكلة المهن في جهات الإحصاء والتصنيف بالمملكة، وتسهيل معالجة البيانات في سوق العمل.
وأشار المهندس الراجحي إلى أن التصنيف السعودي الموحد للمهن متوائم مع التصنيف الدولي الموحد للمهن (ISCO-08) لمنظمة العمل الدولية؛ ما يسهل التعامل لمختلف القطاعات مع دول العالم في الإحصاءات والمسميات المهنية وغيرها.
وكما شكر وزير التعليم السعودي، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإقرار تطبيقه لدى جميع الجهات الحكومية في المملكة.
وأكد وزير التعليم أن اعتماد مشروع التصنيف السعودي الموحد للمهن أحد ثمار رؤية المملكة 2030 وبرامجها الطموحة لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل، واتساق بيانات المملكة فيما يخص سوق العمل والمهن مع بيانات دول العالم التي تعتمد على التصنيف المهني الدولي الحديث، من خلال قائمة تضم أكثر من 2,013 مهنة مرمَّزة ومصنفة في مجموعات وعوائل مهنية بحسب التصنيف الدولي المعياري للمهن ISCO-08، وموصوفة بشكل تفصيلي لكل المهام والمسؤوليات.
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