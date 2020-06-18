"الراجحي" يشيد بالموافقة على اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمهن

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:29 م
أحمد بن سليمان الراجحي
أحمد بن سليمان الراجحي
الفجر السعودي
أعرب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمهن.


وقال، إن التصنيف السعودي الموحد للمهن يمثل عملًا مشتركًا لعدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ حيث يهدف إلى وضع إطار عام موحد للتصنيف المهني في القطاعين العام والخاص، وإيجاد لغة مشتركة لجميع الجهات، وتوحيد هيكلة المهن في جهات الإحصاء والتصنيف بالمملكة، وتسهيل معالجة البيانات في سوق العمل.

وأشار المهندس الراجحي إلى أن التصنيف السعودي الموحد للمهن متوائم مع التصنيف الدولي الموحد للمهن (ISCO-08) لمنظمة العمل الدولية؛ ما يسهل التعامل لمختلف القطاعات مع دول العالم في الإحصاءات والمسميات المهنية وغيرها.


وكما شكر وزير التعليم السعودي، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإقرار تطبيقه لدى جميع الجهات الحكومية في المملكة.

وأكد وزير التعليم أن اعتماد مشروع التصنيف السعودي الموحد للمهن أحد ثمار رؤية المملكة 2030 وبرامجها الطموحة لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل، واتساق بيانات المملكة فيما يخص سوق العمل والمهن مع بيانات دول العالم التي تعتمد على التصنيف المهني الدولي الحديث، من خلال قائمة تضم أكثر من 2,013 مهنة مرمَّزة ومصنفة في مجموعات وعوائل مهنية بحسب التصنيف الدولي المعياري للمهن ISCO-08، وموصوفة بشكل تفصيلي لكل المهام والمسؤوليات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الموافقة الموارد البشرية الراجحي التصنيف السعودي الموحد للمهن التصنيف السعودي

أخبار تهمك

أحمد زاهر يكشف السبب الحقيقي لرحيل سامي الشيشيني عن الزمالك

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1218 إصابة جديدة بكورونا.. و88 حالة وفاة

منذ 38 دقيقة

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)

منذ أقل من ساعة

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ يوم

مدرب الزمالك يتقدم باستقالته.. ومرتضى منصور يدرس الموقف النهائي

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد لـ"الفجر"| أبحاث مصرية لعلاج كورونا.. وبدء التجارب خلال أيام

منذ حوالي 10 ساعة

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ حوالي 8 ساعات

بأوامر فايلر.. الأهلي يقترب من صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

قبل التعاقد مع موهبة المقاولون.. احذر يا أهلي الذئاب لا تعوي في القلعة الحمراء

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

الأهلي يُفاضل بين الهداف والساحر لضم أحداهما في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفاجئ وليد أزارو

منذ أقل من ساعتين

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل..اخبار السعودية اليوم | بعد الموافقة السامية.. تفاصيل تطبيق البرنامج الإلكتروني للإجازات المرضية

خادم الحرمين الشريفين يقر تطبيق البرنامج الإلكتروني للأجازات المرضية

"المراغي" يطالب بإقرار التصنيف المهني العربي الموحد

توجيهات عليا بالموافقة على التصنيف السعودي الموحد للموظفين

مدير جامعة "الملك سعود" يشيد بنظام الجامعات الجديد

بسبب كورونا.. وزير الموارد البشرية يتخذ قرارًا جديدًا بشأن "ذوي الإعاقة"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

09:35 م

الأهلي يحسم صفقة الموسم

10:01 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)

09:52 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1218 إصابة جديدة بكورونا.. و88 حالة وفاة

10:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟