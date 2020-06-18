"الراجحي" يشيد بالموافقة على اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمهن

وقال، إن التصنيف السعودي الموحد للمهن يمثل عملًا مشتركًا لعدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ حيث يهدف إلى وضع إطار عام موحد للتصنيف المهني في القطاعين العام والخاص، وإيجاد لغة مشتركة لجميع الجهات، وتوحيد هيكلة المهن في جهات الإحصاء والتصنيف بالمملكة، وتسهيل معالجة البيانات في سوق العمل.





وأشار المهندس الراجحي إلى أن التصنيف السعودي الموحد للمهن متوائم مع التصنيف الدولي الموحد للمهن (ISCO-08) لمنظمة العمل الدولية؛ ما يسهل التعامل لمختلف القطاعات مع دول العالم في الإحصاءات والمسميات المهنية وغيرها.