محترف مصري جديد يدخل حسابات حسام البدري

يسعي حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لمتابعة كافة اللاعبين المحترفين بالخارج والمحليين إستعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم.





ويتابع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، اللاعب المصري هيثم حسن المحترف في صفوف نادي شاتورو الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية في فرنسا بعد الحصول على مجموعة من السيديهات الخاصة به ولمبارياته مع فريقه





وهيثم حسن يعيش في فرنسا من أصل مصري ويلعب في صفوف نادي شاتورو بفرنسا حيث بدأ بفريق ١٧ سنة وتم تصعيده إلى صفوف فريق ١٩ سنة قبل أن يبدأ في يوليو ٢٠١٩ اللعب في الفريق الأول للنادي الفرنسي.





ويجيد هيثم حسن في مركز الجناحين الأيسر والأيمن ومن مواليد ٨ فبراير عام ٢٠٠٢ وخلال الموسم الحالي مع شاتورو شارك في ١٣ مباراة





ومن المنتظر أن يتابع أعضاء الجهاز الفني المزيد من مباريات اللاعب مع فريقه مع عودة النشاط في فرنسا.



