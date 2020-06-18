محترف مصري جديد يدخل حسابات حسام البدري

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:41 م
بوابة الفجر
محمد جمال
يسعي حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لمتابعة كافة اللاعبين المحترفين بالخارج والمحليين إستعدادا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم.

ويتابع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، اللاعب المصري هيثم حسن المحترف في صفوف نادي شاتورو الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية في فرنسا بعد الحصول على مجموعة من السيديهات الخاصة به ولمبارياته مع فريقه 

وهيثم حسن يعيش في فرنسا من أصل مصري ويلعب في صفوف نادي شاتورو بفرنسا حيث بدأ بفريق ١٧ سنة وتم تصعيده إلى صفوف فريق ١٩ سنة قبل أن يبدأ في يوليو ٢٠١٩ اللعب في الفريق الأول للنادي الفرنسي.

ويجيد هيثم حسن في مركز الجناحين الأيسر والأيمن ومن مواليد ٨ فبراير عام ٢٠٠٢ وخلال الموسم الحالي مع شاتورو شارك في ١٣ مباراة 

ومن المنتظر أن يتابع أعضاء الجهاز الفني المزيد من مباريات اللاعب مع فريقه مع عودة النشاط في فرنسا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيثم حسن منتخب مصر حسام البدري المنتخب الوطني

أخبار تهمك

أحمد زاهر يكشف السبب الحقيقي لرحيل سامي الشيشيني عن الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بأوامر فايلر.. الأهلي يقترب من صفقة مدوية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفاجئ وليد أزارو

منذ أقل من ساعتين

مدرب الزمالك يتقدم باستقالته.. ومرتضى منصور يدرس الموقف النهائي

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد لـ"الفجر"| أبحاث مصرية لعلاج كورونا.. وبدء التجارب خلال أيام

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

منذ يومين

عاجل.. أسامة هيكل يخالط 4 وزراء قبل نقله للعزل المنزلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ 43 دقيقة

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

منذ ساعة و 9 دقيقة

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)

منذ أقل من ساعة

قبل التعاقد مع موهبة المقاولون.. احذر يا أهلي الذئاب لا تعوي في القلعة الحمراء

منذ ساعة و نصف

عاجل.. عزل وزير الإعلام بعد مخالطة مصاب بكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يُفاضل بين الهداف والساحر لضم أحداهما في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

مصادر أمنية توضح حقيقة انفجار مدينة 6 أكتوبر

منذ يوم

عاجل.. الصحة: تسجيل 1218 إصابة جديدة بكورونا.. و88 حالة وفاة

منذ 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

حسام البدري يفاضل بين 27 لاعبا في منتخب مصر

مصر تواجه بتسوانا على ستاد القاهرة

اللاعب الأكثر حظاً بتعيين حسام البدري مدرباً لمنتخب مصر؟.. قائمة منتخب مصر تجيب

غدًُا.. تدريب منتخب مصر مفتوح للإعلام

البدري يوافق على خروج لاعبي الأهلي من معسكر المنتخب للاحتفال بالدوري

أحمد فتحي يرتدي شارة قيادة منتخب مصر أمام بوتسوانا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

بعد وفاتها.. هل أصيبت "ماما سناء" أشهر "يوتيوبر" بكورونا (صور)

الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

09:35 م

الأهلي يحسم صفقة الموسم

10:01 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني (تغطية مباشرة)

09:52 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 1218 إصابة جديدة بكورونا.. و88 حالة وفاة

10:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟