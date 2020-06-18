الصفقة المُدمرة.. فايلر يُطالب الأهلي بسرعة ضم «المايسترو»

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:35 م
بوابة الفجر
محمد الصو

لا يزال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يتمسك بشأن التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى فايلر، تمسكه بضرورة التعاقد مع الأوروجواياني سيرينو صانع ألعاب صن داونز الجنوب إفريقي، وضمه بالموسم الجديد.

وشهدت الساعات الأخيرة تطور كبير في المفاوضات بين مسؤولو النادي الأهلي ونادي صن داونز الجنوب إفريقي، للحصول على خدمات اللاعب بالميركاتو الصيفي.

وجاءت مفاوضات الأهلي، مع سيرينو بعد إصرار من السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي طالب بالتعاقد مع اللاعب، لتعويض رمضان صبحي المحتمل رحيله نهاية الموسم الجاري.

كما فضل مسؤولو الأهلي، الاستمرار في مفاوضاته مع سيرينو بعد مغالاة ومماطلة نادي مازيمبي الكونغولي، للتخلي عن خدمات جاكسون موليكا، بالصيف المقبل.

وكان مازيمبي، طلب الحصول على مبلغ 3 ملايين دولار من أجل رحيل لاعبه، في ظل امتلاكه العديد من العروض الفرنسية والبلجيكية.

وكان صن داونز، أعلن على مدار الأسابيع الماضية تجديد التعاقد مع سيرينو، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، باعتباره أحد أهم لاعبي بطل دوري أبطال إفريقيا السابق.

ويخطط الأهلي، لتدعيم خطوطه للإستمرار في المنافسة على الألقاب سواء المحلية أو الإفريقية، في ظل توالي مباريات الموسم.

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