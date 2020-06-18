مي نور الشريف لوالداتها "كل سنة وأنتي في أحسن حال"

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:27 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة مي نور الشريف، جمهورها بصورة مع والداتها على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت مي بالصورة برفقة والداتها بالحجاب وعلقت قائله: "أمي وخالتي وصديقتي كل سنة وأنتي في أحسن صحة وحال، وفوق راسي منورة حياتي". 
 
وتفاعل الكثير مع الصورة وعلق أحد المتابعيها قائلا: "قمرات ربنا يحميكم ويخليكم لبعض".


يذكر أن آخر أعمال مي نور الشريف، مسلسل "اللهم اني صائم" الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني 2017، وقام ببطولته الفنان مصطفى شعبان.

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