"الداخلية" تفرض غرامات مالية على منشآت القطاع الخاص الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية

كشفت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، عن عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعلنة.





ومن تلك المخالفات: "إدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، تأمين المطهرات والمعقمات والأماكن المخصصة لها، قياس درجة الحرارة، تطهير العربات وسلال التسوق، تطهير المرافق والأسطح، إغلاق أماكن ألعاب الأطفال، أمكان قياس الملابس ونحوها " .





وأوضحت أن العقوبة هي غرامة مالية على المنِاة تقدر بـ 10 ألف ريال في المرة الأولى، و20 ألف في المرة الثانية، ومضاعفة العقوبة في المرة الثالثة وإحالة المسؤول إلى النيابة العامة.





وأشارت إلى أن عقوبة الحضور أو الدعوة إلى الحضور أو التسبب في ذلك هي 5 آلاف ريال في المرة الأولى و10 آلاف في المرة الثانية، ويُحال إلى النيابة العامة في المرة الثالثة.





وأكدت أنه في حال كانت المنشأة تابعة للقطاع الخاص وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى يتم إغلاقها لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال تكررت للمرة الثانية سيتم إغلاق المنشأة لمدة ستة أشهر.





وأفادت بأنه إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، فيتم إبعاده عن المملكة ومنع دخوله نهائيًا إليها بعد تنفيذ العقوبة الموقعة في حقه.





ويمكن الإبلاغ عن المخالفة على الرقم المجاني 999 في جميع المناطق، باستثناء مكة المكرمة يكون الإبلاغ على الرقم 911.







