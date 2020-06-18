زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة فالنسيا

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق فالنسيا في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا.

خط الدفاع : كارفخال - راموس - فاران - ميندي.

خط الوسط : كاسيميرو - توني كروس - فالفيردي - مودريتش.

خط الهجوم : ايدين هازارد - كريم بنزيما.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 59 نقطة وبفارق 5 نقاط عن فريق برشلونة متصدر الترتيب.

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فالنسيا زيدان ريال مدريد

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