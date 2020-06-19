جولات ميدانية.. السيسي يطمئن على أحوال شعبه في ظل كورونا

قبل عدة أشهر، وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خطة لمواجهة فيروس كورونا حيث عطل الرئيس الدراسة بالمدارس والجامعات ووفر 100 مليار جنيه لدعم الدولة المصرية، وقرر دعم الصناعة والاستثمار وتقديم تسهيلات الضربيية للمستثمرين، مع تطبيق خطة التعايش مع كورونا، ونفذ جولات ميدانية لمتابعة تطبيق خطة التعايش.





شباب الموتوسيكل

توقف السيسي، أثناء جولته بشوارع القاهرة قبل ثلاثة أيام للاطمئنان على الشابان (عمر ومينا) بعد تعرضهما لحادث دراجة بخارية "موتوسيكل" بالمصادفة أثناء مرور خلال جولة التفقدية بنفس المكان.





طلب الرئيس من طبيب الموكب الرئاسي، الكشف الطبي على الشابين، لاطمئنان على سلامتهما، وتحدث الرئيس السيسي مع الشابين، حيث مازحهما بسبب عدم ارتدائهما خوذات الوقاية حيث ينص قانون المرور على إلزام راكبي الدراجات البخارية بارتدائها لحمايتهم.





أهدى الرئيس، اليوم الخميس، خوذتين للشابين (عمر ومينا)، اللذين تعرضا لحادث سير قبل أيام، حيث كشف الشابان عمر ومينا، اليوم الخميس، أنهما تلقيا اتصالا من الرئاسة حيث أهدى الرئيس السيسي خوذتين، وأعرب الشابان عن شكرهما لهذه الهدية من جانب رئيس الجمهورية.





حي الأسمرات

كشف السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر "فيسبوك"، عن الجولة التي قام بها الرئيس بعد ظهر الجمعة الماضية لتفقد مشروع الأسمرات 3 السكني بالمقطم، الذي يضم سكان العشوائيات والمناطق للخطرة من الأسر والأهالي داخل مجمع سكني حديث، يوفر المجمع واقع مجتمعي جديد به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.





التقى الرئيس بعدد من المواطنين من سكان الأسمرات، وتبادل الحديث معهم، استفسر عن ظروفهم المعيشية واطمن على طلباتهم وملحوظاتهم، واطمن على أحوالهم في ظل فيروس "كورونا"، وجهود الدولة لمكافحة الفيروس.





وأكد الرئيس، للمواطنين من سكان حي الاسمرات، أن الظروف التي يمر بها العالم كله ستنتهي، كما شدد على أن الدولة لا تدخر جهدًا للخروج من الأزمة بأقل الخسائر "بنحاول والله العظيم نعمل كل حاجة وربنا المعين".





المشروعات الإنشائية

تفقد الرئيس في أبريل الماضي، بعض مواقع المشروعات الإنشائية، للتاكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، فقد وجه الرئيس كافة الجهات بتشديد الرقابة على الشركات لتوفير الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية منها ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة وتوفير المطهرات.





قال السيسي خلال تفقده أحد المشروعات الإنشائية: "مين المسئول هنا، وعندما تقدم إليه ظابط جيش، خاطبه الرئيس"أنت المسئول، بسألك رد عليا هو أنا بقول كلام مبيتنفذش ولا ايه؟".





تابع الرئيس:" الناس دي أجرتها كام، لما يقعد في بيته يبقي هيصرف منين، رد عليا"، تحدث الرئيس غاضبا" فين المدني اللي هنا، المسئول عن الكلام ده فين؟ ثم أدار الرئيس وجهه لأحد حراسه:" وزع عليهم يا ابني كمامات".





عاد الرئيس سؤاله لضابط الجيش:" فين المسئول اللي هنا يا ابني، المدني فين، ليرد الضابط: "جاي دلوقتي حالا يا فندم"، هعدي تانى ولو ملقيتش إجراءات مطبقة هيكون فيه مشكلة كبيرة".



